Covid: Torino, primo positivo in una residenza universitaria

Un caso di Covid tra gli studenti ospiti di una residenza universitaria a Torino. A segnalarlo è il presidente di Edisu Piemonte, Ciro Alessandro Scriretti. "Il primo caso di positività - scrive su Facebook - in una residenza era solo questione di tempo. Tutto sotto controllo. Dopo l'unico positivo del lockdown, i grandi numeri di questi giorni e le minori limitazioni esistenti rispetto a quella fase ci avevano portato a predisporre tutti i protocolli per essere pronti alla gestione di queste situazioni, anche grazie alla scelta del consiglio di amministrazione di rinunciare alle camere multiple in via precauzionale". "L'ospite - continua Sciretti - sta bene e non mostra sintomi".