Covid torna anche nelle carceri, due casi a Torino

Il Coronavirus torna a manifestarsi anche in carcere. Un caso di positività, secondo quanto appreso, si sarebbe manifestato nella sezione Icam, la struttura a custodia attenuata per madri detenute con i loro figli, della casa circondariale di Torino. Positivo anche un agente di polizia penitenziaria La direzione ha subito attivato le procedure previste in questi casi, isolando del detenute della sezione in questione. Quello di Torino è il penitenziario in cui si è registrato il numero più alto di contagi da Covid nella prima fase della pandemia. Una settantina i casi accertati tra i detenuti, dieci fra gli agenti. Nessuna criticità sanitaria era stata invece rilevata al carcere minorile Ferrante Aporti di Torino, dove da alcuni giorni sono in isolamento una decina di agenti a causa della positività di un collega. A scopo precauzionale i corsi e le attività per i ragazzi ospiti della struttura sono stati sospesi.