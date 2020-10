Covid: Cirio "Piemonte non lascerà da soli suoi sindaci"

Sulla chiusura di strade e piazze per evitare gli assembramenti i sindaci del Piemonte non saranno lasciati soli. E' quanto promette il governatore Alberto Cirio che, ospite di Agorà su Rai Tre, ha fatto il punto sulle misure anti Coronavirus varate dal governo con l'ultimo Dpcm. "Convocherò tutte le associazioni che rappresentano i comuni italiani, Anci, Anpci e Uncem - spiega il presidente della Regione Piemonte - per arrivare ad azioni condivise. Il governo ha scaricato sui sindaci, noi non li lasceremo soli, perché nella pandemia no si può scaricare sul più piccolo o sul più debole. Dobbiamo stare tutti insieme e tutti uniti. Con i sindaci determineremo anche le misure anti assembramento, che sono essenziali per continuare in sicurezza".