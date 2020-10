Contratti: imprese pulizia, presidio in piazza Castello

I lavoratori delle imprese di pulizia e multiservizi - 600.000 in Italia e 50.000 in Piemonte, di cui 35.000 nella sola area metropolitana di Torino - manifesteranno domani per chiedere il rinnovo del contratto nazionale A Torino sono previste in tutte le aziende e su tutti gli appalti assemblee che si terranno fuori dal posto di lavoro. Un presidio si terrà in piazza Castello di fronte alla prefettura dalle 14 alle 16, con un collegamento in videoconferenza con le altre piazze italiane. Questo settore, caratterizzato da appalti pubblici e privati, quanto mai essenziale per la tenuta del sistema Paese - spiegano Filcams Cgil, Fisascat Ciosl e Uiltrasporti - ha urgente necessità di definire trattamenti economici e normativi congrui e dignitosi. Le tabelle salariali del settore, sulle quali si costruiscono gare d'appalto milionarie, sono ferme da 7 anni. Questo significa un significativo impoverimento delle lavoratrici e dei lavoratori, per la maggior parte part time involontari, a fronte di un costo della vita che si è alzato in modo esponenziale con ricadute sociali pesantissime.