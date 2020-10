Derubavano i fedeli in Chiesa, arrestati dai carabinieri

Derubavano i fedeli in chiesa un 56enne e una 38enne arrestati dai carabinieri di None (Torino) per furto e ricettazione. La coppia dall'inizio dell'anno si è resa responsabile di tre furti in due chiese, a Volvera e Orbassano, e di ricettazione di un'auto rubata a Torino. I due si avvicinavano alle donne che pregavano e approfittavano di un momento di distrazione per derubarle della borsa. Hanno anche rubato due biciclette parcheggiate all'interno del cortile della Chiesa di Volvera. Ad incastrare la coppia le immagini di video sorveglianza installate vicino alla chiesa di Orbassano, dove avevano rubato una borsa contenente 600 euro a una donna. Il 56enne è stato condotto al carcere Lorusso Cutugno di Torino, mentre la 38enne resterà ai domiciliari.