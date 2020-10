Meteo: cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti

A Torino oggi, martedì 20 ottobre, cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, salvo parziali aperture durante il pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 3703m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: aria più umida dai quadranti sud-occidentali richiamata da una vasta area depressionaria sull'Europa occidentale interessa il Nord Italia determinando un generale aumento delle nubi con qualche pioviggine a carattere irregolare. Rialzo termico in quota, massime stabili o in lieve calo in pianura.