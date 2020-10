Maltempo: Graglia (FI), gente merita attenzione rimanga alta

"Teniamo alta l'attenzione, la nostra gente merita che il Governo risponda in fretta e compiutamente". Così il vicepresidente del Consiglio Regionale del Piemonte, Franco Graglia (FI), sul tema dell'alluvione di inizio ottobre che ha devastato in particolare le valli Tanaro e Vermenagna, nel Cuneese. Graglia ricorda il lavoro che la Regione sta svolgendo al fine di ottenere la dichiarazione dello stato di emergenza da parte dell'Esecutivo. "Sono passate due settimane dall'evento alluvionale: la Regione ha già trasmesso a Roma l'elenco delle somme urgenze ed i tecnici stanno continuando ad effettuare sopralluoghi, vista la portata dei danni". "Con un mio ordine del giorno - prosegue Graglia - ho chiesto di impegnare Roma a dare subito almeno il 30% del valore dei danni subiti dai privati: le aziende, i professionisti, i commercianti temono di non rialzarsi più e, qualora dove essere decretato un nuovo lockdown, rischieremmo la desertificazione imprenditoriale dei paesi colpiti". Graglia non dimentica l'agricoltura. "Anche in questo settore la Regione si è già mossa e sta quantificando i danni subiti dagli imprenditori agricoli. Questo settore non può essere lasciato solo perché, in molti casi, rappresenta il primo settore in termini occupazionali e di ricaduta economica". Un pensiero, infine, alla sciatrice Marta Bassino, vincitrice nella prova di Coppa del Mondo a Soelden: "ha dedicato il trionfo alle terre martoriate dalla alluvione, alla 'sua' Limone Piemonte, a testimonianza della grande forza di noi piemontesi!".