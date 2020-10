CAMICI BIANCHI

Giustetto confermato a capo dei medici

Rieletto presidente dell'Ordine di Torino, Regis indicato come vice: "Siamo un punto di riferimento nell'emergenza. Abbiamo un compito enorme e gravoso". Al vertice della commissione odontoiatri c'è D'Agostino

Guido Giustetto è stato confermato a capo dei camici bianchi di Torino. Dopo le elezioni dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri per il quadriennio 2021-2024, ieri si sono insediati i nuovi organi direttivi. Oltre all’elezione di Giustetto èstato indicato Guido Regis vicepresidente, Rosella Zerbi segretaria, Emanuele Stramignoni tesoriere. Per quanto riguarda gli Odontoiatri, che con la Legge Lorenzin hanno ottenuto l'autonomia in seno all'Ordine, con la Commissione che passa da cinque a sette componenti, è stato eletto presidente Gianluigi D’Agostino, vicepresidente Claudio Brucco e segretaria Bianca Carpinteri. Anche per D’Agostino si tratta di una riconferma rispetto al mandato precedente.

“Ringrazio i colleghi per il ruolo che mi è stato attribuito. Come sappiamo, ci troviamo in un momento estremamente delicato, per cui occorrerà lavorare tutti insieme, ognuno per le proprie competenze – ha commentato Giustetto -. L’Ordine dei Medici in questi mesi di emergenza è stato riconosciuto come un punto di riferimento e questo ci assegna un compito enorme e gravoso: ci toccherà affrontare temi difficili. Lavoreremo come sempre nell’ottica della tutela della buona professione dei medici e con l’obiettivo di garantire la salute dei cittadini”.