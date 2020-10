Torino: Polizia Municipale assume 40 agenti per 12 mesi

Il Comune di Torino rafforza l'organico della Polizia municipale assumendo a tempo determinato quaranta agenti con contratto di formazione e lavoro, dalla durata di dodici mesi. Su proposta dell'assessore al Personale Sergio Rolando, la Giunta ha infatti approvato una delibera che autorizza il reclutamento mediante lo scorrimento della graduatoria relativa alla selezione pubblica per il profilo di agente di polizia municipale, avvenuta nel 2018. "Nei contratti di formazione e lavoro, tenendo conto delle esigenze di bilancio e nel rispetto della normativa in materia di assunzione, abbiamo individuato - spiega in una nota Rolando - una soluzione che ci consente oggi di rispondere, anche tenendo conto dell'alto numero di pensionamenti avvenuti nell'ultimo biennio, alla necessità di potenziare l'organico della nostra Polizia municipale, inserendo peraltro personale più giovane".