Auto: Manley (Fca), in Ue perdite settore per 100 mld

"Il Covid-19 è il rischio più grande che la nostra industria abbia mai affrontato". Così Michael Manley, ad di Fca e presidente di Acea, spiegando che "le perdite" per il settore autoveicoli nell'Ue sono state "di 3,6 milioni di veicoli per un valore di circa 100 miliardi di euro e questo solo nella prima metà del 2020: circa il 20% della produzione totale dello scorso anno. Questo è il risultato della chiusura dei negozi, oltre al fatto che la produzione non è tornata ai livelli pre-crisi". "Affrontiamo anche una crisi della domanda" sotto l'impatto del Covid-19. "Ci aspettiamo che l'immatricolazione delle nuove auto diminuirà di un quarto nell'Ue rispetto allo scorso anno: -25% sarà il calo più netto di sempre registrato dal nostro settore. Questo significa che il settore della vendita delle auto potrebbe avere una caduta di più di 3 milioni di unità quest'anno, scendendo al livello più basso dal 2013". Così Michel Manley ad di Fca e presidente di Acea, parlando ad un evento di Acea. "Il quadro è simile su scala globale - spiega Manley -. Si attende che la richiesta del mercato si riduca del 21%".