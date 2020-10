Coronavirus: Icardi, risorse da cittadini tutte impegnate

"Non è vero che non abbiamo usato 7 milioni dei fondi raccolti dai cittadini per affrontare l'emergenza Coronavirus. Tutte le risorse generosamente confluite sul conto corrente aperto dalla Regione, 22 milioni di euro, sono state correttamente impegnate e saranno tempestivamente liquidate". Così l'assessore alla Sanità del Piemonte, Luigi Icardi, in risposta a una interpellanza del Pd Mauro Salizzoni, vicepresidente di minoranza del Consiglio regionale. "Sul conto corrente - ha sottolineato Icardi - sono arrivati 22 milioni, e la Giunta regionale ha stabilito le modalità per la loro l'assegnazione: 6 milioni sono andati alla Protezione civile regionale per l'acquisto di mascherine destinate alla popolazione; 8,7 milioni sono stati assegnati alle Asl per gestire l'emergenza; i rimanenti 7,3 milioni sono in corso di assegnazione, rispettivamente un milione e mezzo alle Asl e 5,8 milioni al Dirmei per l'acquisto di ventilatori polmonari e strumenti per attrezzare le terapie intensive e le terapie sub-intensive".