Casa: Atc; Magliano, Giunta Cirio non fa meglio di Appendino

"Sul fronte delle case Atc occupate, la Giunta Cirio non fa meglio di quella di Chiara Appendino. Dopo l'imbarazzante non risposta della sindaca ieri in Sala Rossa, oggi la replica sullo stesso tenore da parte dell'assessore Maurizio Marrone a una mia analoga interpellanza". Così il capogruppo dei Moderati in Regione, Silvio Magliano. "Gli alloggi Atc occupati abusivamente a Torino - sottolinea Magliano - sono più che raddoppiati in meno di 12 mesi. Ma da parte della Giunta regionale non ho sentito alcun accenno a un cronoprogramma per la restituzione dei 136 appartamenti abusivamente occupati. Brutto inizio da parte di questa Giunta di centrodestra, dopo la grande retorica sul ritorno alla legalità portata avanti in campagna elettorale e dopo i tentativi di ridimensionare il problema da parte dell'assessora Chiara Caucino". "Con la prossima fine della moratoria degli sfratti - aggiunge Magliano - l'emergenza abitativa rischia di diventare ancora più grave. Chi occupa abusivamente un appartamento sta negando il diritto alla casa a chi ne avrebbe titolo, e le persone in attesa di una casa sono migliaia".