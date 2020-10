Coronavirus, in Piemonte 1396 contagi, 13 mila tamponi

Accelera la crescita dei contagi da Coronavirus in Piemonte: l'incremento di oggi è di 1396 casi (ieri +933), dei quali 56% asintomatici, dopo l'esito di 13008 tamponi, il numero più alto di sempre nella regione (ieri 9564). Lieve incremento nel decessi, 6 (ieri 5) quelli comunicati oggi dall'Unità di crisi regionale. Un paziente in più in terapia intensiva, il totale arriva a 62, mentre c'è un nuovo boom di ricoveri in altri reparti, +154 (totale a 1037). Le persone in isolamento domiciliare sono 10.783; i guariti di oggi 63, con 786 pazienti "in via di guarigione").