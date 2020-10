Covid: Moncalieri, centri anziani aperti solo tre ore

Nuove misure anti Covid dall'amministrazione comunale di Moncalieri (To). Per limitare la movida su piazzale Aldo Moro, la Terrazza del centro storico sul multipiano frequentatissima dai giovani, sarà chiusa dalle 21 alle 7. Il provvedimento scatta a partire da questa sera. Gli anziani non potranno frequentare i centri a loro dedicati se non dalle 15 alle 18.