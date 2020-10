Scuola: autonomi, Azzolina a Torino? la manderemo via

"Cara gentaccia, ve lo diciamo senza mezzi termini, ci fate schifo; il 23 ottobre ci saremo solo per farvi andare via". Con queste parole il Ksa (collettivo studenti autorganizzati) annuncia la propria iniziativa di protesta in occasione della presenza del ministro Lucia Azzolina in un incontro con studenti e insegnanti a Torino venerdì prossimo. "Impediremo alla ministra, agli illustri rappresentanti di confindustria, della Cgil e della Uil, o chi per loro - è il testo - di passare serenamente questa giornata spacciandosi come la fazione democratica e aperta della politica parlamentare che entra in contatto con i giovani". Lo slogan dell'iniziativa è "Azzolina a Torino, andiamola a prendere".