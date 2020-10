Polizia: sindacati in piazza a Torino, no a tagli organico

"Ringraziamo l'Associazione Fipi e i suoi aderenti per il presidio di sensibilizzazione organizzato davanti la regione Piemonte sabato 24 ottobre in solidarietà alla Polizia di Stato e alle forze dell'ordine in generale". Così in un nota congiunta le segreterie provinciali dei sindacati di polizia Siulp, Sap, Coisp e Fsp, che parteciperanno al presidio in Piazza Castello a Torino. Le sigle sindacali si dicono "confortati dal fatto che il segnale di allarme lanciato sulla riduzione dell'organo di 20/25 mila poliziotti in pochi anni sia stato avvertito dai cittadini del mondo delle partite Iva". "Siamo certi che tutti - conclude la nota - si uniranno in questa battaglia di civiltà per la salvaguardia dell'incolumità pubblica e la lotta alla criminalità".