Covid: tre positivi in Regione, chiuso piano in via Bertola

Tre dipendenti dell'assessorato alle Politiche Sociali della Regione Piemonte sono risultati positivi al Coronavirus. Un intero piano dell'edificio di via Bertola, il secondo, è stato chiuso per provvedere alla sanificazione e i venti dipendenti che in questi giorni erano presenti in ufficio - gli altri lavorano in smart working - sono stati invitati a non presentarsi al lavoro fino al 2 novembre. "In molte sedi regionali si sono verificati casi già dopo le ferie. La Giunta ha dovuto sospendere la Dgr che prevedeva il rientro di dirigenti, direttori e posizioni organizzative per venire incontro alle richieste dei commercianti" spiegano i sindacati che sollecitano un incontro con la Regione.