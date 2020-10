Sanità: Lega lancia campagna social #irisultatidiIcardi

In Piemonte la Lega lancia la campagna social #irisultatidiIcardi "per spiegare ai piemontesi quanto fatto contro il Covid-19". Obiettivo, illustrare ogni giorno i risultati raggiunti dall'assessorato regionale alla Sanità nella battaglia contro la pandemia su tutti i canali social del gruppo, su Facebook, Instagram e Telegram. "I piemontesi - afferma il capogruppo a Palazzo Lascaris, Alberto Preioni - devono conoscere la verità, al di là delle calunnie e delle strumentalizzazioni portate avanti da opposizioni che dimostrano di anteporre la propria malafede alla realtà. La campagna fornirà una puntuale panoramica su quanto è stato realmente raggiunto per contrastare la pandemia. Dalle terapie intensive ai laboratori per le analisi dei tamponi fino all'approvvigionamento di dispositivi di protezione individuale per il personale sanitario: fatti che dimostrano quanto il nostro assessore Luigi Icardi si sia speso senza sosta nella battaglia contro il Covid-19". "Il resto - aggiunge - sono ricostruzioni fantasiose e accuse senza fondamento che poco interesseranno ai piemontesi, i quali sui nostri canali social potranno farsi una idea oggettiva dei successi che la Regione a trazione Lega ha ottenuto".