Cibo mal conservato, denunciato titolare pizzeria di Torino

La polizia municipale di Torino ha denunciato il proprietario, di origini cinesi, di un ristorante pizzeria di corso Brescia, per le carenze igienico sanitarie all'interno del locale. Nelle cucine gli agenti hanno trovato un congelatore a colonna in cui erano conservati alimenti surgelati senza l'utilizzo dell'abbattitore, attrezzatura non presente in nessun locale del ristorante. Alcuni cibi erano inoltre conservati in borse shopper non idonee. Nella cantina di pertinenza del locale c'erano altri due congelatori a pozzetto all'interno quali erano stati congelati pesci privi di involucro, etichetta e copertura. Al titolare, oltre a due sanzioni relative a trasgressione del regolamento d'Igiene, è stata contestata una sanzione per mancata registrazione dei presenti in sala al momento dell'ispezione, per un totale di quasi 500 euro.