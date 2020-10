Torino: Ricca irresponsabile su mercato libero scambio

L'annuncio dell'assessore regionale alla Sicurezza, Fabrizio Ricca, sulla chiusura del mercato del libero scambio di Torino "non solo è inaccettabile, ma irresponsabile e vigliacco". È il duro commento dell'assessore comunale Marco Giusta, secondo il quale il collega in Regione "vuole creare un problema sociale e di ordine pubblico in piena pandemia, favoleggiando su eventuali altre soluzioni in discussione in sede del Comitato Ordine Pubblico e Sicurezza ma in realtà scaricando sulle forze dell'ordine, sulla città e sui cittadini la responsabilità di questa scelta". Giusta parla di "annuncio irresponsabile perché come Ricca sa bene il libero scambio è gestito con tutte le tutele e attenzioni sulla sicurezza richieste agli altri eventi sul territorio, inaccettabile perché è regolamentato a livello comunale con un regolamento che anche lui ha contribuito a scrivere, vigliacco perché toglie una fonte di sostentamento ai tanti che in questo periodo hanno perso il lavoro". L'assessore della Città afferma poi che "ultimamente è aumentata di più del 10% la richiesta di espositori italiani residenti nella città metropolitana che hanno perso il lavoro" e che "il libero scambio è un progetto sociale che consente a oltre 1.700 espositori a rotazione di portare a casa il minimo sostentamento. Se il sostegno al reddito non rientra, parole dell'assessore, tra le competenze della regione, allora eviti di mettere in discussione modelli funzionanti che quel sostegno lo garantiscono".