Regione pensa a libero scambio e non a sanità

"In un momento difficile come questo, dove oltre ai problemi sanitari si aggiungono quelli di tenuta sociale, alcuni esponenti della giunta regionale chiedono la chiusura del mercato di libero scambio. Un luogo con accesso controllato dove gli ultimi cercano di portare a casa quel minimo indispensabile per poter sopravvivere". Così l'assessore comunale all'Ambiente e alla Protezione civile, Alberto Unia, commenta l'annuncio dell'assessore regionale alla Sicurezza, Fabrizio Ricca, sulla chiusura di Barattolo, il mercato del libro scambio di Torino. "Sicuramente una priorità per la Regione - ironizza Unia - visto che di occuparsi degnamente di sanità non se ne parla".