Piemonte: da Regione 6 mln per realtà Terzo Settore

L'assessore alle Politiche sociali della Regione Piemonte, Chiara Caucino, ha illustrato oggi in videoconferenza un bando da 6 milioni dedicato alle associazioni del Terzo Settore "che intendono predisporre progetti ed esperienze innovative di inclusione sociale". "L'operazione - ha spiegato Caucino - aiuterà la nostra comunità a creare innovazione sociale. Siamo felici di mettere in campo un bando che avrà una dotazione molto più significativa rispetto al passato: le risorse ordinarie, pari a circa un milione e 800 mila euro, sono infatti aumentate di altri 3 milioni e 900 mila euro circa, per un totale che sfiora i 6 milioni. Il nostro obiettivo è quello di promuovere l'associazionismo locale e tutto il mondo del volontariato, con una particolare attenzione alle piccole realtà, alle quali viene riservato il 30% delle risorse complessive". "Anche gli obiettivi del bando - ha aggiunto - si estendono, aggiungendo a quelli della riduzione di ineguaglianze e povertà, gli unici presenti nel passato, anche quelli di promuovere una agricoltura sostenibile, assicurare salute e benessere, fornire una formazione di qualità, e rendere le città inclusive, sicure e sostenibili. Per la prima volta potranno partecipare al bando anche i circoli e le fondazioni del Terzo Settore non di origine bancaria. E i fondi saranno ripartiti con criteri nuovi: il 55% andrà alle organizzazioni di volontariato, il 40% alle associazioni di promozione sociale, il 5% alle fondazioni non di origine bancaria".