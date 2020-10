Torino: cimiteri sempre aperti e orario estivo prolungato

Cimiteri torinesi sempre aperti, anche il lunedì, e con orario prolungato di un'ora e mezza in estate. Sono le novità annunciate oggi dall'assessore comunale ai Servizi cimiteriali Marco Giusta e da Afc, la società di servizi cimiteriali della città, alla presentazione delle iniziative e delle modalità, con cui si svolgerà la celebrazione dei defunti. "A seguito di una trattativa con i sindacati e grazie al grande sforzo dei lavoratori - sottolinea Giusta - per la prima volta la città aprirà sempre i cimiteri, senza giorno di chiusura, e si è lavorato anche ad una miglior gestione di tempi e orari legati alle stagioni e maggiori aperture degli uffici". Con l'orario estivo, dal primo maggio al 31 agosto, dunque, chiusura posticipata dalle 17.30 alle 19, mentre d'ora in avanti gli uffici dei servizi cimiteriali saranno aperti mezz'ora in più. "L'apertura il lunedì non è una misura da poco - sottolinea il presidente di Afc Roberto Tricarico -. In un periodo in cui si chiude, Afc apre e fa entrare le persone". Tricarico conferma poi "l'appuntamento del 6 dicembre per ricordare le vittime della Thyssen e le tante vittime sul lavoro e siamo in campo per assicurare anche il memoriale dedicato ai sette operai e che è finalmente visibile. Infine - conclude - siamo andati avanti nel progetto di risistemazione dell'ossario e della collina della memoria".