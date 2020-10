Trasporti: nuova navetta tra campus UniTo Grugliasco e metro

Una navetta fra il Campus UniTo di Grugliasco e la stazione della metro Paradiso. La nuova linea, la 76, sarà in servizio da lunedì 26 ottobre ed è stata istituita in via sperimentale per circa 3 mesi in seguito ad accordi fra Gtt, Agenzia per la Mobilità Piemontese e Comune di Grugliasco. La navetta, su un percorso circolare dal capolinea di corso Torino prima di via Leonardo da Vinci, sarà operativa dal lunedì al venerdì con partenze dalle 7.30 alle 10.30 e dalle 17 alle 19.30. Previsti passaggi ogni 15 minuti circa.