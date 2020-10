Droga: il pusher era il vicepresidente del circolo, preso

Vicepresidente di un circolo privato e spacciatore di stupefacenti. Un ventottenne è stato arrestato dalla polizia, a Torino, dopo una serie di accertamenti su quanto avveniva all'interno del locale, in via Cuneo. Nel corso di una perquisizione gli agenti hanno trovato un panetto di hashish nascosto fra le spezie sul bancone della cucina e, infilati in un forno a microonde, cinquemila euro in contanti (più qualche frammento di marijuana e un bilancino). Dietro il banco di mescita c'erano quattro telefonini. Il ventottenne aveva nelle tasche dieci chiavi e un telefomando. Nonostante fosse senza patente (mai conseguita) utilizzava un'auto di proprietà di un'altra persona, cui era stata precedentemente sequestrata per mancanza di copertura assicurativa. Dopo avere esaminato la documentazione relativa alla vettura gli agenti hanno individuato uno stabile in zona Barriera Milano: le chiavi hanno permesso l'apertura del cancello principale d'accesso e di alcuni box. In uno di questi, grazie al cane antidroga Evan, gli agenti hanno trovato un borsone contenente 16 confezioni di marijuana per un peso di oltre 17 chili, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.