Torinesi in Siria: caso Marcucci, giudizio appello il 12/11

Il Tribunale di Torino ha fissato per il 12 novembre l'appello per la Sorveglianza speciale a Maria Edgarda Marcucci, la 27enne romana, antagonista militante del centro sociale Askatasuna di Torino, che ha combattuto dal 2017 al 2018 nelle file delle milizie curde contro l'Isis. La giovane, studentessa di filosofia, è sotto sorveglianza speciale dallo scorso marzo, per due anni, perché ritenuta socialmente pericolosa. La sorveglianza speciale impone che "Eddi" non si possa allontanare da casa dalle 21 alle 7, che non possa accedere agli esercizi pubblici tra le 18 e le 21 e che non possa partecipare a manifestazioni o riunioni pubbliche.