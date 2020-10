Guerriglia Napoli: striscione a Torino, viva la rivolta

Uno striscione con la scritta "Viva la rivolta di Napoli" è stato ritrovato stamani a Torino in via Andreis, quartiere Borgo Dora. La firma è di “Noi restiamo”, un'organizzazione universitaria vicino a “Rete dei comunisti” (e non ai centri sociali). Sull'accaduto sono in corso accertamenti da parte della Digos. I militanti di “Noi restiamo” avevano l'anno scorso portato avanti la campagna contro la presenza dei privati in università.