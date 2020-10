Covid: Torino, lunga coda al mercato della Coldiretti

Una lunga coda si è formata in piazza Bodoni a Torino in occasione del mercato della Coldiretti. L'area di accesso ai banchi è delimitata con del nastro e ai presenti viene misurata la temperatura. L'iniziativa della Coldiretti, che è tornata ad allestire il mercato alla quarta domenica di ogni mese, si chiama Campagna amica e offre la possibilità di acquistare prodotti di stagione "a km zero" direttamente dagli agricoltori.