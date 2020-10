Covid: Villanova Monferrato, primi casi oltre casa riposo

Primi quattro casi di positività al Covid a Villanova Monferrato (Alessandria) esterni alla casa di riposo Vittorio e Cesare Alzona. Lo ha riferito il sindaco, Fabrizio Bremide. Nella struttura - di proprietà comunale ma gestita dalla Cooperativa San Giuseppe Lavoratore - su 43 ospiti (erano 46 all'inizio del focolaio a fine settembre, 3 sono poi deceduti in ospedale anche per patologie pregresse) restano 6 casi acclamati ancora positivi; 21 ospiti (prima positivi) con il primo tampone negativo in attesa di conferma del secondo; 7 le persone ricoverate a scopo precauzionale.