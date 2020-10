Dpcm: Appendino, accompagnare chiusure con tutele forti

Le chiusure di attività, come le palestre, o il limite orario per i ristoranti, devono essere accompagnate da tutele forti soprattutto in questo momento alla luce del fatto che siamo nella seconda ondata". Lo ha detto a “Il caffè della domenica” di Radio24 la sindaca di Torino, Chiara Appendino. A proposito dei ristoranti e dei locali Appendino ha ricordato che queste attività hanno già sofferto per il fatto che con lo smartworking hanno perso sostanzialmente i pranzi. "L'eventuale chiusura - ha ribadito - deve essere accompagnata da un sostegno economico immediato o rischiamo che queste attività non riaprano più. Io penso che il Governo, come è giusto che sia, stia valutando tutte le strade necessarie affinché si intervenga dove necessario ma con il minor impatto economico possibile".

"In questo momento tutte le istituzioni devono collaborare e ciascuno di noi ha un pezzetto di responsabilità in una catena. Non ritengo che il Governo stia scaricando su noi delle responsabilità", ha aggiunto Appendino. "In questo momento il messaggio che i cittadini hanno bisogno di sentire da tutti noi, a prescindere dal colore politico o dal livello governativo che rappresentiamo, è che stiamo lavorando tutti 24 ore su 24 per cercare di traghettare e uscire da questa emergenza economica, sociale e sanitaria. E in questo momento penso che ogni istituzione stia cercando di fare tutto il possibile per tutelare questo equilibrio complesso".