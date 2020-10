EMERGENZA SOCIALE

In piazza prima del coprifuoco

A Torino sono annunciate due manifestazioni contro la stretta decisa dal Governo. Ufficialmente sono apolitiche, ma tra i promotori vi sono attivisti di destra. Con gli emuli nostrani dei gilet gialli e i nostalgici dei Forconi che tentano d'infiltrarsi

Anche Torino, sulle orme di quanto è successo a Napoli, si mobilita contro le nuove misure di contenimento del Covid 19 e annuncia per domani sera mobilitazioni di piazza. La prima è stata fissata per le 21 in piazza Vittorio dove un comunicato a firma di un generico “gruppo di cittadini torinesi” fa sapere che '”partirà una manifestazione pacifica e simbolica contro il coprifuoco e le ultime restrizioni prese da governo e dalla Regione Piemonte”. È ora di dire basta!, recita il volantino che sottolinea “No al coprifuoco e no alla chiusura delle attività (sì in sicurezza e al contingentamento)”, con la raccomandazione di partecipare rispettando il distanziamento e l’uso della mascherina. Nel comunicato, infine, si precisa che '”non vi saranno né colori politici né associazioni esterne o movimenti, ma saremo tutti liberi cittadini che finalmente vogliono esprimere il loro dissenso in tutto questo”. In realtà, tra i promotori vi sarebbero simpatizzanti di destra cui si starebbero per unire emuli dei Gilet gialli e nostalgici dei Forconi.

Sempre sui social si annuncia, mezz’ora prima, alle 20.30, un’altra iniziativa in piazza Castello. Su fondo nero e scritte in bianco e rosso di un volantino senza firma si legge il proclama: “Il tempo delle richieste è finito sappiamo che chi ci governa non ci ascolta! Popolo italiano e piemontese ci dobbiamo riunire ed essere uniti contro questa dittatura, contro questo coprifuoco, contro un possibile lockdown, contro leggi improvvise, contro leggi incoerenti, contro la possibilità del lavoro, contro il mancato sostegno”, precisando che “non sarà una manifestazione di categoria ma la protesta del popolo”. Prefettura e forze dell’ordine tengono sotto controllo la situazione. Si teme, infatti, che le frange estremiste di opposti schieramenti possano soffiare sul fuoco del malcontento generalizzato tra gli strati più in difficoltà della città. Non si esclude la saldatura di aree e componenti tra loro antagoniste, dal tifo organizzato ai centri sociali. Del resto la presa di posizione di Askatasuna è stata piuttosto esplicita: “Una rivolta per non morire” è stata definita la manifestazione napoletana in uno scritto comparso su InfoAut, il sito di riferimento dell’autonomia.