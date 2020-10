Tutti in staff

Dicono che… a sentire alcuni consiglieri della Lega, il gruppo in Regione sia ormai un refugium peccatorum del partito, altri usano una metafora meno elegnate che ricorda la raccolta indifferenziata. Fatto sta che tra gli ultimi ingressi nello staff del Carroccio piemontese pare abbia fatto molto discutere l’ingaggio di Alessandro “Ronny” Rolando, ex “assessore sceriffo” di Alessandria, che ora sul suo profilo Linkedin scrive di essere il referente dei bandi regionali al gruppo Lega Salvini Premier. Tra le new entry c’è anche Chiara Buzi, consigliera comunale in carica, sempre nel capoluogo mandrogno, che tra le altre cose risulta da molti anni impiegata amministrativa presso lo studio legale Gastini, guarda caso proprio lo stesso in cui lavora il segretario piemontese e capogruppo alla Camera Riccardo Molinari mentre il titolare, Luca Gastini, è stato il suo difensore nel processo Rimborsopoli.