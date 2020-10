Covid: sindaca Settimo positiva, non abbassare la guardia

"Sono positiva. Così dice il test rapido e oggi farò il tampone molecolare per la conferma". La sindaca di Settimo Torinese , Elena Piastra, ha annunciato così sui social la sua positività al Covid. "Ho un po' di febbre e le ossa rotte, ma nell'insieme sto abbastanza bene - osserva la prima cittadina -. Ho subito avvisato le persone con cui ho avuto contatto nelle ultime 48 ore, in modo che possano prendere le precauzioni necessarie. Per fortuna si tratta sempre di contatti con mascherina e spero sia sufficiente per evitare il contagio". La sindaca resterà quindi in isolamento. "Non abbassiamo la guardia per favore - scrive la Piastra rivolgendosi ai concittadini - facciamo la massima attenzione, non solo per noi, ma per il dispiacere che si prova sapendo di rischiare di contagiare gli altri".