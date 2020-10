Superbonus: Confartigianato, tante domande ma siamo fermi

"Il volano che dovrebbe far ripartire il mattone grazie ai fondi stanziati dallo Stato, con il supporto delle banche, si chiama Superbonus 110%, ma a oggi sono tante, troppe, ancora le incertezze cui deve far fronte il comparto edile piemontese rappresentato da 49mila imprese edili artigiane che impiegano 150mila addetti". Lo sottolinea Confartigianato Edilizia Piemonte. "Abbiamo tante richieste, e siamo pronti a soddisfarle tutte, ma a oggi di fatto siamo ancora fermi. E' necessario che le imprese e tecnici studino a fondo, e con calma, le norme, per evitare errori che poi potrebbero portare gravi conseguenze dal punto di vista fiscale e, conseguentemente, finanziario. Speriamo che la domanda non venga paralizzata dall'iter burocratico e dall'incertezza normativa, che potrebbe ridurre la 'potenza di fuoco' del provvedimento già limitata rispetto alle sfide, straordinarie e senza precedenti, poste dalla crisi Covid-19", spiega il presidente Enzo Tanino.