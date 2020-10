Torino: Lapietra, mai annullata gara per bus elettrici

La gara per l'acquisto di cento nuovi bus elettrici non è stata annullata. "Si era detto che i primi sarebbero arrivati in primavera e così sarà, tutto è stato fatto con la massima rapidità da Gtt", afferma l'assessora ai Trasporti del Comune di Torino, Maria Lapietra, in risposta a un'interpellanza generale con primo firmatario il consigliere Aldo Curatella (Misto di Minoranza - Azione). Gtt, l'azienda del trasporto pubblico locale, ha "semplicemente escluso la vincitrice del bando, Ares Automotive, per la carenza dei requisiti generali finanziari di un'impresa ausiliaria, e ha quindi aggiudicato la gara il 16 ottobre all'azienda seconda classificata, Byd Europe". Lapietra rimarca quindi la "correttezza della procedura nel rispetto di quanto previsto dal codice degli appalti".