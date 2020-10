VIRUS DELLA FOLLIA

Dopo la guerriglia danni e arresti

Il bilancio degli scontri e dei saccheggi di ieri: cinque feriti, centro devastato, dieci manifestanti in manette e quattro denunciati. A scatenare la violenza i soliti noti: estremisti di ogni risma e ultras di Toro e Juve - VIDEO e FOTOGALLERY

Sono dieci le persone arrestate ieri sera dalla Polizia di Torino, a seguito dei disordini avvenuti in centro città durante la manifestazione contro le misure anti-Covid di Governo e Regione. Fra loro due cittadini egiziani, uno dei quali minorenne, accusati di furto aggravato, ai danni del negozio Gucci, e resistenza aggravata. Due italiani sono stati arrestati per resistenza aggravata, mentre un terzo per tentato furto aggravato, ai danni del negozio Louis Vuitton, e resistenza aggravata. I due denunciati hanno preso parte anche loro al saccheggio. A questi si aggiungono cinque arresti e due denunciati della Digos. Nessuno di loro è un commerciante o un ristoratore o dipendente di esercizi pubblici cui è stata imposta l’ennesima pesante stretta dal Governo.

Arresti e denunciati, qualche contuso tra i manifestanti e una decina di feriti tra le forze dell’ordine, il centro devastato e danni per decine di migliaia di euro: questo il bollettino finale della notte di guerriglia scatenatasi ieri sera nel capoluogo piemontese. “Libertà libertà”, “Il coronavirus non esiste, svegliatevi”, sono stati gli slogan scanditi dai manifestanti prima che la protesta si trasformasse in violenza. Dal ritrovo sotto il Palazzo della Regione, sorvegliato da carabinieri e polizia, in piazza Castello, i manifestanti si sono sparpagliati per tutto il centro. Le prime cariche di alleggerimento davanti a Palazzo Madama, poi all'imbocco di via Pietro Micca in risposta al lancio di bottiglie e bombe carta da parte dei dimostranti. Nella centralissima via Roma i manifestanti – teppisti di ogni risma, ultras di Toro e Juve, facinorosi che si infiltrano appena possono in ogni dimostrazione di piazza, esponenti dei centri sociali e antagonisti – hanno sfogato la loro furia contro i cestini dell’immondizia, tutti gettati a terra, e le vetrine di alcuni negozi della via dello shopping, come Gucci ed Hermes. Due boutique vengono prese d’assalto e saccheggiate. Danni anche alle transenne di un cantiere edile in piazza Carignano e lungo via Po. I manifestanti hanno acceso un fuoco nei pressi del Teatro Regio, incendiato cassonetti, sfondato portiere e vetri di auto, bruciato monopattini, distrutti dehors, divelto pali e lanciato razzi e bombe carta. Tutto tranquillo, invece, in piazza Vittorio, dove l’altra manifestazione contro il Dpcm ha rispettato le prescrizioni impartite dalla Prefettura.