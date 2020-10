Giro di prostituzione in un palazzo a Torino: arrestati coniugi

Dovranno rispondere di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, due coniugi di Torino, che avevano trasformato un immobile di loro proprietà in zona Campidoglio in casa di appuntamenti. Nove i monolocali che venivano affittati in nero a prostitute per 300 euro settimanali. L'indagine ha preso avvio dalla denuncia di una delle giovani ragazze rumene che si prostituiva. Dopo appostamenti e indagini, stamane il blitz dei Carabinieri, che hanno sequestrate l'immobile. All'interno sorprese 7 giovanissime prostitute, di nazionalità rumena, bulgara, ucraina e russa e un cliente italiano. Le giovani donne saranno ora identificate ed interrogate in caserma. I due coniugi sono stati arrestati.