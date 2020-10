Appendino, solidarietà e riconoscenza a forze ordine

"Piena solidarietà e riconoscenza alle forze dell'ordine che ieri sera hanno fatto fronte alle azioni criminali dei violenti che hanno inquinato la manifestazione pacifica di commercianti, imprenditori e lavoratori. Violenti che erano organizzati per distruggere, non per protestare. La Questura ha già individuato alcuni responsabili e andrà a fondo". E' quanto scrive sui social il sindaco di Torino Chiara Appendino. "Si è trattato di azioni che non solo non appartengono in alcun modo alle ragioni della protesta - aggiunge - ma che, anzi, proprio su quella protesta hanno sciacallato. Sulle spalle di lavoratori, commercianti e imprenditori che ieri sera hanno manifestato civilmente il loro legittimo dissenso".