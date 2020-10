Confesercenti: commercianti vere vittime dei disordini

"Comportamenti inqualificabili che vanno condannati senza esitazioni e che hanno danneggiato e colpito proprio le categorie commerciali": così Giancarlo Banchieri, presidente di Confesercenti, commenta i disordini verificatisi ieri sera a Torino. "La vera vittima - dice Banchieri - è il commercio nel suo complesso e, in particolare, i titolari di quelle attività commerciali (e dei loro dehors) danneggiate dalle violenze, ai quali va la nostra totale solidarietà. Il giustificato malcontento degli imprenditori deve trovare sbocco nell'adozione di misure efficaci per aiutarli nella lunga 'traversata nel deserto' che ci aspetta nei prossimi mesi. Governo nazionale e amministrazioni locali devono rispondere subito al grido di dolore delle imprese messe in ginocchio dall'emergenza sanitaria: lo diciamo da tempo e speriamo di essere finalmente ascoltati. Confesercenti ha presentato un pacchetto di proposte (esenzioni fiscali, fondo perduto, prestito a lungo termine garantito dallo Stato, interventi sugli affitti) che chiediamo siano attuate immediatamente".