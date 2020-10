Napoli (FI), nessun Dpcm può giustificare violenza

"Nessun provvedimento del governo, foss'anche il più scombiccherato come l'ultimo Dpcm, può mai giustificare gli atti di violenza visti ieri sera a Torino. Il provvedimento sarà anche stato scritto fuori dalle evidenze scientifiche, sarà anche figlio della paura e dell'isteria di un esecutivo ormai ai titoli di coda, ma tutto questo non basta a giustificare gli atti di puro vandalismo mandati in scena ieri sera a Piazza Castello". Così in una nota Osvaldo Napoli, capogruppo di Forza Italia al Comune di Torino e parlamentare del direttivo azzurro alla Camera. "Quei violenti hanno danneggiato prima di tutto le categorie economiche scese in piazza per una protesta legittima e sacrosanta contro un Dpcm scritto a capocchia - aggiunge -. Il centrodestra, in Piemonte come in Italia, sarà una coalizione credibile nella misura in cui saprà difendere le ragioni della protesta e, nello stesso tempo, separarle dai tentativi di strumentalizzazione dei gruppi estremisti e violenti. Guai a offrire giustificazioni più o meno oblique ai facinorosi, come può essere l'idea che 'il governo se l'è cercata'. Chi abbraccia tesi simili non rende un servizio al centrodestra e rischia di far passare per delinquenti tutti quei commercianti e lavoratori autonomi che legittimamente protestano contro un esecutivo impotente e inadeguato per affrontare la crisi pandemica".