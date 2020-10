Piemonte: Piano cooperazione 2020, stanziati 389mila euro

Via libera dalla Regione Piemonte al Piano annuale 2020 degli interventi regionali per la promozione di una cultura ed educazione di pace, per la cooperazione e la solidarietà internazionale. Le risorse regionali complessive disponibili per il cofinanziamento e la realizzazione delle iniziative previste ammontano a 389 mila euro. "Per noi il motto 'aiutiamoli a casa loro' non è un vuoto slogan propagandistico, bensì una linea d'azione concreta per scongiurare l'immigrazione di massa e mettere i paesi africani, che sono in difficoltà, nelle condizioni di risollevare le loro economie - osserva l'assessore Marrone -. Confermiamo pertanto la tradizione piemontese di proficua collaborazione tra Regione, Amministrazioni locali e fondazioni bancarie per aiutare le nuove generazioni del continente africano a costruirsi un destino in patria senza tentare i viaggi della speranza nelle mani dei nuovi schiavi". Il piano prevede anche la pubblicazione di un Bando pubblico per sostenere le iniziative di cooperazione decentrata delle Autonomie Locali piemontesi. Promosso e realizzato col sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo, sarà pubblicato nelle prossime settimane e prevede una dotazione finanziaria complessiva di 350 mila euro destinata a favorire lo sviluppo locale sostenibile nei Paesi dell'Africa sub sahariana individuati e il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni locali. Il contributo potrà essere massimo il 75% del valore del progetto.