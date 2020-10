EMERGENZA ECONOMICA

In silenzio per non morire, apparecchiati sul lastrico

Tutti giù per terra senza proferire parola. In piazza Carignano la protesta di titolari e dipendenti di bar, ristoranti e pub di Torino. Le tavole imbandite sull'acciottolato, emblema dello stato in cui versano le oltre 5mila imprese. "I ristori non bastano"

Tovaglie bianche in terra, perfettamente apparecchiate sul lastrico con tanto di piatti, posate e calici per il vino. I piatti sono rovesciati a simboleggiare “le cene che non ci saranno”. È andata in scena così, questa mattina, la protesta dei ristoratori di Torino contro il dpcm del premier Giuseppe Conte che impone a bari, ristoranti e locali la chiusura alle 18. Un centinaio gli esercenti che hanno risposto all’appello della Fipe (Federazione italiana dei pubblici esercizi) e sono rimasti seduti a terra, in silenzio, in piazza Carignano. “Siamo qui simbolicamente – ha spiegato la presidente dell'Ascom Torino, Maria Luisa Coppa - questa e' una piazza dove regna il silenzio. È il silenzio della preoccupazione delle nostre imprese. Siamo qui per esprimere il grande disagio che stiamo vivendo. Ristoranti, bar, gelaterie sono in difficoltà. Non solo, anche hotel e agenzie di viaggio sono in sofferenza”.

“Ringraziamo il presidente Conte per i ristori – ha aggiunto Coppa – ma non gli crediamo quando dice che non ci sono aziende di serie A e serie B. Ci vogliono dati scientifici per decidere di chiudere un settore e non un altro. Le nostre categorie hanno seguito le regole, oggi devono accettare decisioni non comprovate da dati scientifici. Non è giusto”. “Faremo le nostre rimostranze – ha concluso Coppa – chiederemo che vengano annullate le tasse per un anno, così come i tributi. Temiamo che le chiusure imposte dal Governo servano solo a tamponare la situazione, temiamo la chiusura nel periodo di Natale, che vorrebbe dire, per molti, non aprire più. Per sopravvivere chiediamo al Governo di far slittare la chiusura almeno alle 23, e di bloccarci le tasse per uno o due anni, non slittandole ma cancellandole”.

Nei dati di Confartigianato le dimensioni di un comparto allo stremo. In Piemonte ci sono 1.200 pasticcerie e gelaterie, 3.040 pizzerie e 704 rosticcerie, con oltre 18mila dipendenti. “Riteniamo – spiega Dino De Santis, presidente di Confartigianato Torino – sia più efficace intervenire con misure che puniscano i comportamenti scorretti di singoli cittadini e operatori anziché stoppare in modo casuale, generalizzato e incomprensibile solo alcune attività. Non possiamo passivamente accettare le chiusure laddove c’è stata un’applicazione scrupolosa delle misure imposte dai protocolli di sicurezza. Le derive di queste chiusure rischiando di portare a rassegnazione diffusa, sono troppo pericolose. Riteniamo che i danni che arrecano non possano essere risarciti solo con misure compensative di ristoro economico”.

“Il nostro è un flash mob silenzioso – spiega il presidente dell'Epat-Fipe di Torino, Alessandro Mautino – come il silenzio del Governo rispetto alle nostre richieste. Non si tratta solo di salvare le nostre aziende, ma anche di non perdere il patrimonio oggi a rischio della socialità e del turismo”. In piazza era presente anche Maurizio Marrone (FdI), esponente della giunta regionale di Alberto Cirio. “Sono qui come assessore – sottolinea – per simpatizzante con le istanze di chi protesta. La Regione Piemonte sta continuando a insistere col governo per togliere la chiusura alle 18, e con gli esponenti della categoria sta studiando delle misure di semplificazione legislativa vitali per resistere. Il nostro timore è che a rispettare le regole sia solo il commercio regolare, mentre dubitiamo lo faccia chi è al limite della legalità: penso a certi market periferici, lontani da ogni controllo”.

A concludere la manifestazione dei ristoratori, le note del silenzio.