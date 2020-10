Immobiliare: Fiaip Piemonte, in crescita bilocali in vendita

Aumentano i bilocali in vendita nei centri urbani piemontesi: un altro effetto della pandemia che, indirettamente, continua a influenzare il mercato. Dalle rilevazioni della Fiaip Piemonte (Federazione italiana agenti immobiliari professionali), benché il trilocale continui a essere l'appartamento più richiesto e venduto con il 35% dell'offerta sul mercato, sono in aumento le abitazioni con due stanze (living e camera da letto) messe in vendita. Rispetto al 2019, nelle principali città della regione, l'offerta dei bilocali è cresciuta di quasi 2,5 punti percentuali e rappresenta il 32% delle soluzioni in vendita. In leggera contrazione i quadrilocali (20%), mentre sono stazionari i 5 vani (11%) e i monolocali (2%). "L'aumento dell'offerta dei bilocali e' sintomatica delle trasformazioni in atto", commenta Paolo Papi, presidente di Fiaip Piemonte. "Oggi chi cambia la prima casa, cerca una stanza in più. È probabile che si lasci un appartamento con due stanze per passare a un trilocale. Inoltre il bilocale è il tipico taglio immobiliare a uso investimento, per turismo, affitti brevi a trasfertisti e studenti". La tendenza si individua prevalentemente nei centri urbani più grandi della regione.