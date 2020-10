Sanità: sindaco Villadossola, 600 persone da 1 mese senza medico

Dura critica del sindaco di Villadossola, Bruno Toscani, per il caso dei 600 concittadini ancora senza medico dal primo ottobre, quando uno dei medici di famiglia della città è andato in pensione. ''L'Asl - scrive Toscani - non ha ritenuto di sostituire con una nuova nomina e questo sta creando una situazione tesa e gravissima, specialmente in questo momento con il Covid-19 che ha ripreso forza e vigore. L'Asl ha ritenuto di gestire i mutuati del medico in pensione inserendoli nei vari buchi degli altri medici, non solo a Villadossola ma anche nei comuni del Distretto, con il risultato che ad oggi abbiamo oltre 600 cittadini privi del medico di base''. Il sindaco di Villadossola attacca l'assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi e Il capogruppo della Lega in consiglio regionale Alberto Preioni per alcune loro dichiarazioni ''che l'amministrazione non può né condividere né accettare, a tutela e garanzia della salute dei nostri cittadini. Sarebbe gravemente irresponsabile e inopportuno, in un momento di pandemia Covid, obbligare i cittadini, prevalentemente anziani, ad esporsi a gravi rischi di contrazione del virus, mettendo in serio pericolo la loro stessa vita, obbligandoli ad accedere a mezzi pubblici per poter raggiungere un medico nel Comune di Vogogna, a circa una quindicina di chilometri di distanza, con gravi conseguenze e rischio per la salute pubblica e contravvenendo alle indicazione di Governo e Regione su uscite e spostamenti''.