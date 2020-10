EMERGENZA CULTURALE

The show must go on

Il mondo dello spettacolo torna in piazza venerdì per chiedere misure di sostegno per un comparto che solo in Piemonte conta oltre 20mila addetti tra artisti, tecnici e personale amministrativo. Con la nuova stretta mancati incassi per circa 50 milioni

Il mondo dello spettacolo scende di nuovo in piazza: a Torino, come in molte altre piazze italiane, si svolgerà una manifestazione venerdì 30 ottobre in piazza Castello alle 10. Si tratta di artisti, artigiani, tecnici, fonici e specialisti del suono, elettricisti, manovali, autisti, musicisti, danzatori, addetti alla sicurezza, personale dei cinema e dei teatri: un settore duramente colpito dai provvedimenti anti-Covid che in Piemonte conta almeno ventimila addetti. Purtroppo, dopo il blocco iniziale, la ripartenza non ha prospettive di rientro a breve verso la normalità, stante i limiti sulla presenza del pubblico, il nuovo Dpcm e la paura generata dalla situazione negativa. Il settore aveva provato a ripartire dopo il lockdown, lo ha fatto in sicurezza e nella piena applicazione dei protocolli con le organizzazioni sindacali: un secondo stop potrebbe essere per molti di loro fatale.

Tutto il comparto è in grandissima sofferenza e troppi lavoratori non hanno ancora ricevuto gli ammortizzatori o le indennità e sono ancor oggi senza tutele garantite, nonostante le promesse. Secondo l’Osservatorio Culturale del Piemonte nel primo semestre 2020, a livello regionale, ammontano a circa 50 i milioni di euro i mancati incassi di musei, spettacolo dal vivo e cinema, ma in questo conto non rientrano i contratti per forniture esterne con le cooperative, le imprese di pulizie, i servizi didattici. Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil Piemonte chiedono sostegno economico per tutti i lavoratori e le imprese del settore per tutto il 2021 e alle istituzioni di individuare subito un piano di rilancio, utilizzando anche le risorse del Recovery Fund, e un tavolo permanente urgente con il Ministero e con la Regione Piemonte.