VERSO IL 2021

Una Torino a regola d'arte

Guardarsi indietro per ripensare il futuro. La suggestione di Ugo Nespolo che sogna "una fiera universale della città". Nell'intervista a Torino Magazine in edicola da domani

“Una fiera universale sul futuro di Torino”. Mentre la politica si accapiglia su nomi e coalizioni, primarie e programmi, c’è chi – tra visione e utopia – immagina niente meno che un Expo per ridisegnare, non solo da un punto di vista urbanistico e architettonico, una città che sembra essersi persa. È l’artista Ugo Nespolo, uno dei più riconosciuti creativi italiani contemporanei, capace di miscelare Pop Art, Concettualismo e Arte Povera. In un colloquio con il periodico Torino Magazine, da venerdì 30 nelle edicole, l’artista torinese ripercorre la sua storia che fatalmente s’intreccia con quella del capoluogo piemontese, attraverso periodi storici diversi, dagli anni del boom, nel secolo ferrigno, alla grande kermesse olimpica, ultima eco di una Torino che è stata grande.

Una città un tempo vivace, sia da un punto di vista artistico e culturale sia economico e politico. “Era la capitale della sinistra italiana” dice Nespolo, ma allo stesso tempo era in grado di ospitare “esposizioni che segnavano la rotta e i nostri artisti avevano rilevanza mondiale. Come il geniale Ezio Gribaudo, come i protagonisti dell’Arte Povera: Pistoletto, Penone, Boetti”. Nei giorni nostri la situazione appare però ben diversa e Nespolo punta il dito anche contro la politica: “Alle istituzioni manca la capacità di circondarsi di intellettuali. Di creare un gruppo, una squadra, selezionata sulla base delle competenze. E poi questo gruppo dovrebbe essere libero di progettare, di valutare, arrivando a una sintesi, alle idee da sviluppare, al progetto”. Tra visione e utopia, appunto, Nespolo tratteggia i contorni di una Torino ideale, di una storia ancora da scrivere.

A Torino “serve uno scatto, un momento forte per interrogarsi sul futuro della nostra città, un progetto di cultura unitario e identitario”. Di qui la suggestione di “una grande fiera universale sulla Torino del futuro”, “un momento condiviso di orgoglio torinese”; rivivere il passato per mettere le basi di un nuovo futuro perché solo “dalla consapevolezza delle nostre radici, della nostra storia, si può ripartire guardando avanti”.