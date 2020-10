Coronavirus: 19 nuovi decessi in Piemonte

Sono 19 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 4 verificatosi oggi. Il totale sale così a 4.305.

I contagi salgono a 62.445 (+2827 rispetto a ieri) di cui 1276 (45%) asintomatici. Di questi 189 sono stati rilevati nelle Rsa e 374 in ambito scolastico. I ricoverati in terapia intensiva sono 135 (+14 rispetto a ieri).I ricoverati non in terapia intensiva sono 2.237 (+221 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 23.415. I tamponi diagnostici finora processati sono 984.720 (+16.673 rispetto a ieri), di cui 536.779 risultati negativi.