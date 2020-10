Covid: Nursing up, assumere subito infermieri

"Nei giorni scorsi abbiamo quantificato in almeno 3000 unità la necessità nella nostra regione di nuovi infermieri, e altrettanti Oss, da assumere subito per regolarizzare turni e necessità di personale nelle varie realtà che stanno combattendo la nuova ondata di coronavirus.Oggi siamo costretti a ribadire la necessità estrema di procedere immediatamente a nuove assunzioni perché a quanto ci risulta in tutti i reparti delle aziende sanitarie che stanno vedendo la nuova ondata di ricoveri per Covid, non è stata nemmeno garantita la stessa copertura di personale che si aveva durante la scorsa emergenza coronavirus". Così il segretario regionale del Nursing Up del Piemonte Claudio Delli Carri, che sollecita "contratti dignitosi di almeno tre anni". "Comprendiamo gli sforzi fatti nei mesi passati dalla Regione per recuperare personale, procedendo ad assunzioni che però sono sempre state a tempo determinato - prosegue Delli Carri - questa strategia non paga perché crea un'inevitabile emorragia di forze e capacità professionali verso altre realtà e regioni italiane. Dobbiamo dotare le strutture sanitarie del personale necessario ad affrontare la seconda ondata salvando vite e curando i pazienti che sono in drastico aumento", conclude.