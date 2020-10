Piemonte: nomine Consiglio regionale, pubblicato bando

La Commissione consultiva per le Nomine del Consiglio regionale del Piemonte ha pubblicato nuovi bandi per diverse nomine. Si tratta, in particolare, di individuare un membro per il Comitato scientifico dei Musei Reali di Torino (professori universitario di ruolo in settori attinenti l'ambito disciplinare di attività dell'Istituto o esperti di particolare e comprovata qualificazione scientifica e professionale in materi di tutela e valorizzazione dei beni culturali). C'è poi una sostituzione da effettuare, come membro effettivo del Collegio dei revisori dei conti, per il Consorzio di bonifica della Baraggia biellese e vercellese di Vercelli. Le altre nomine a bando riguardano un consigliere per il Consiglio direttivo del Centro internazionale di studi Primo Levi, un componente per il Consiglio direttivo dell'Associazione Abbonamento Musei, un membro per il Cda della Fondazione Cesare Pavese e un componente del Cda della Fondazione Funivie Oropa. Tutti i dettagli per i requisiti richiesti e le scadenze per la presentazione delle candidature sono stati pubblicati sul Bur e si possono trovare sul sito del Consiglio regionale.