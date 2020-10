Covid: Lega Piemonte, chiusura Pronto Soccorso temporanea

"Sappiamo cosa significhi per i nostri territori la chiusura dei pronto soccorso dei loro ospedali di riferimento. Purtroppo quella del Dirmei è una decisione estrema, assunta per affrontare un'emergenza che non ha precedenti. Una scelta difficile e necessaria ma solo temporanea". Ad affermarlo i consiglieri regionali della Lega Salvini Piemonte dei territori del torinese e del canavese coinvolti dalla chiusura dei pronto soccorso che, assicurano, "torneranno pienamente operativi e a disposizione di tutti i pazienti non appena questa fase si sarà conclusa". "La nostra rete di emergenza territoriale si è trovata a fronteggiare uno stress inedito - sottolineano -, che ha imposto valutazioni anche di carattere etico e sociale sulla non procrastinabile necessità di impegnare nel modo più efficiente tutte le risorse disponibili. La Regione, con il nostro assessore alla Sanità Luigi Icardi e le altre strutture che sovrintendono alla gestione della pandemia - assicurano -, sta mettendo in campo ogni sforzo possibile anche sollecitando interventi straordinari da parte del Governo per ricevere più strumenti e ottenere più personale per fronteggiare la seconda ondata. Evidentemente a Roma - attaccano i consiglieri - hanno preferito provare a ridurre statisticamente i contagi, con scelte spesso inutili e controproducenti, piuttosto che potenziare ulteriormente le terapie intensive e assumere più medici e infermieri".